Еврокомиссар предупредил Януковича о возможном замораживании отношений

Еврокомиссар по расширению ЕС Штефан Фюле фактически предупредил Президента Януковича о вероятности замораживания развития отношений между Брюсселем и Киевом, если в Украине не остановят процесс отхода от демократических ценностей, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Financial Times.

Газета также отмечает, что Фюле солидаризовался с заявлением США об обеспокоенности преследованием украинской оппозиции и ограничением свободы прессы в Украине.

Еврокомиссар фактически подтвердил, когда сказал о нежелании «говорить сейчас на тему каких-либо последствий», которые могут наступить, если Украина отойдет от демократии, что ЕС готовит документ с оценкой политической ситуации в Украине.

Financial Times также обращает внимание на довольно обтекаемые реакции Фюле, когда журналисты и иностранные инвесторы в Киеве назвали ему факты отказа команды Януковича расследовать проявления коррупции среди своих союзников, прямо способствующих взяточничеству и бюрократизму в действующей власти.