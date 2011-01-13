Ющенко: лишение Бандеры звания Героя - это угроза государственности

Решение нынешнего президента Украины Виктора Януковича отменить указ Виктора Ющенко о присвоении звания Героя Украины лидеру национально-освободительной борьбы Степану Бандере представляет угрозу для украинской государственности, сообщила ЛигаБизнесИнформу пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.

"В этом вопросе правда и право на стороне украинцев. Ведь это вызов всем украинцам. Это угроза украинской государственности", - заявляет Ющенко.

Экс-президент уверен, что "власть делает достаточно грубую ошибку, потому что, имея лишь треть поддержки украинцев, она должна была бы работать на объединение общества, а не разъединение".

По мнению Ющенко, решения судов не имеют никаких правовых оснований. Юристы партии "Наша Украина" подали кассационные жалобы на все неправосудные решения донецких судов и Высшего административного суда.