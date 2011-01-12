На Тернопольщине два совета призвали прекратить политические репрессии

Сегодня два местных совета Тернопольской области призвали Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Генпрокуратуру Украины прекратить политические репрессии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батьківщина», соответствующие обращения сегодня по инициативе депутатской фракции «Батьківщина» были приняты на пленарном заседании сессии Борщевского городского совета, а также на сессии Чертковского районного совета.

В обращениях требуется прекратить политические репрессии против лидеров и представителей оппозиции, прекратить преследования организаторов и участников акций «Украина без Кучмы»!, предпринимателей, которые организовывали акции против принятия Налогового кодекса. Также депутаты призывают прекратить притеснения сельских председателей, которые получили для территориальных общин машины “скорой помощи”, а также привлечь к ответственности народных депутатов от Партии регионов, «которые устроили жестокое побоище в Верховной Раде Украины».

Председатель Чертковской районной партийной организации ВО «Батьківщина», руководитель депутатской фракции «Батьківщина» в Чертковском райсовете Виктор ШЕПЕТА заметил, что проект решения с требованиями к Президенту и Генпрокуратуре поддержали не все оппозиционные демократические силы в райсовете.

«К большому удивлению присутствующих, часть «Нашей Украины» во главе с руководителем фракции проголосовали «против» прекращения политических репрессий оппозиции в Украине, а очевидно и всех остальных, перечисленных в заявлении требований к действующей антиукраинской власти. Конечно, не понравилось заявление к Президенту и депутатам от Партии регионов, они «воздержались» при голосовании, но это не помешало сессии принять этот проект решения 51 депутатским голосом «за», - рассказал В.ШЕПЕТА.

В своем заявлении депутаты Чертковского райсовета требуют также прекратить издевательство над памятью исторически важных фигур - Героев Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 января Тернопольский городской совет уже принял обращение к В.ЯНУКОВИЧУ, Верховной Раде и Генеральной прокуратуре, в котором требует прекратить политические репрессии в Украине.

В тот же день областной совет не сумел принять аналогичное обращение, поскольку депутаты из межфракционного объединения «Стабильность и реформы» не приняли участия в голосовании, соответственно, не хватило необходимого количества голосов.