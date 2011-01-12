Рыбачук рассказал о впечатлениях об Украине знакомых дипломатов
Мир понимает...
Экс-вице-премьер-министр Украины Олег РЫБАЧУК считает, что мир понимает, что украинская власть не борется с коррупцией, а сводит политические счеты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе интернет-конференции “Украина и ЕС: основные точки пересечения”.
“Практически все дипломаты высокого уровня, с которыми я говорил, а это послы, представители мировых правительств, считают, что речь идет о выборочном подходе, что речь не идет о борьбе с коррупцией”, - сказал он.
“Мир прекрасно понимает, что речь не столько идет о борьбе с коррупцией, сколько о сведении политических счетов. Делать вид, что это не так, достаточно наивно со стороны украинской власти”, - добавил О.РЫБАЧУК.
Отвечая на вопрос относительно ситуации со свободой СМИ в Украине, О.РЫБАЧУК отметил, что информационное пространство в Украине “зачищено”.
“С точки зрения равенства представления информации, информационное пространство уже зачищено”, - сказал он.
По его словам, восемь украинских телеканалов практически не показывают общественно важные события, которые при других условиях обязательно присутствовали бы в новостях этих телеканалов.
О.РЫБАЧУК также считает, что в Украине происходит свертывание возможности для журналистов ставить прямые вопросы. “В Украине существует много вопросов к закону о защите персональных данных, в котором есть пункты абсолютно парадоксальные, где жизнь публичного политика приравнивается к частной жизни”, - добавил он.