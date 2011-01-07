Литвин: пусть рождественские свет и тепло подвигают на чистые помыслы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поздравил соотечественников с праздником Рождества Христова.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

“Рад поздравить вас с Рождеством Христовым - самым ярким в созвездии зимних праздников и вершинно-лучезарной вехой во всем христианском летоисчислении”, - отмечается в приветствии.

Председатель ВР также подчеркнул в своем поздравлении, что “с незапамятных времен приходит оно к людям, в их сердца, семьи и жилища с восходом каждый год. Как неугасимый символ жизни и обновления, как Господнее благословение на дальнейшую дорогу с напутствием идти по ней достойно и честно, в мире, добре и правде. Сквозь время и расстояния вечным указателем будет нам и тем, кто придет вслед за нами, звезда, просиявшая над планетой свыше двух тысячелетий назад. Предвещая, невзирая на все испытания судьбой и историей, торжество Христовых заповедей”.

В.Литвин пожелал соотечественникам счастливых праздников. “Пусть рождественские свет и тепло сохранятся в наших душах, подвигая на чистые помыслы и благородные деяния”, - отметил он.