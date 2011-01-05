Как досрочно прекратить полномочия парламента и Януковича?

В Ужгороде создана инициативная группа по проведению всеукраинского референдума о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Ужгородского городского совета от Всеукраинского объединения «Батькивщина» Василий ГНАТКИВ.

По его словам, в соответствии с Законом Украины «О всеукраинском и местных референдумах», 6 декабря 2010 года в городе Ужгороде состоялось собрание граждан по созданию инициативной группы по проведению всеукраинского референдума относительно досрочного прекращения полномочий народных депутатов и Президента. На собрании была создана такая инициативная группа, в состав которой вошли 20 человек.

Кроме того, по словам В.ГНАТКИВА, был определен перечень и формулировка вопросов, которые выносятся на референдум и которые касаются досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и Президента Украины и проведения досрочных выборов в период 60 дней со дня объявления результатов волеизъявления граждан на всеукраинском референдуме по народной инициативе.

«4 января 2011 года пакет документов о создании в Ужгороде инициативной группы зарегистрирован в Ужгородском городском совете. Такие же инициативные группы созданы и в других населенных пунктах страны, поэтому надеюсь, что воля народа будет учтена, и такой референдум удастся провести», - сказал В.ГНАТКИВ.

По его словам, сегодня государство «стремительно скатывается» в экономическую и политическую бездну.

«Пора положить этому конец, и поэтому свое слово должен сказать народ, как единственный источник власти в Украине. Спасти наше государство – это сверхполитическая задача, поэтому надеюсь, что вокруг нашей инициативы объединятся все граждане», - сказал депутат Ужгородского горсовета.