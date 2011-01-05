В прокуратуре на Тимошенко составили протокол о давлении на суд

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что следователи, которые ведут ее уголовное дело, запретили ей поддерживать своих соратников в судах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после посещения Генеральной прокуратуры.

«Я думала, что я пришла на ознакомление с материалами дела, но началось все совсем иначе. Зашли руководители этого управления по особо важным делам и стали меня снова допрашивать, почему я пошла на заседание суда к Ю.ЛУЦЕНКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, вопрос следователей касался давления, которое якобы она оказывала во время судебного заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

«Меня спрашивали, почему я давила на Апелляционный суд Киева, почему я с неуважением говорила о Генеральной прокуратуре и предупредили меня о том, что если я еще буду себя так вести, то у них есть права, которые позволяют им, когда я где-то защищаю своих единомышленников и своих коллег по политической борьбе, приводить меня принудительно в Генеральную прокуратуру», - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что по результатам такого допроса был составлен отдельный протокол.

«Я думаю, что их нервирует и беспокоит то, что я хожу на заседание суда для того, чтобы поддержать своих коллег по совместной политической работе. Их раздражает, что при мне судьям очень тяжело принимать заведомо неправосудные решения, которые от них требует принимать Администрация Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она сообщила следователям, что оставляет за собой право на защиту себя и своих единомышленников.