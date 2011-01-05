Экс-чиновника Тимошенко не довезли из СИЗО в суд?

Апелляционный суд Киева принял решение о продлении еще на два месяца срока содержания под стражей бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая находится в Апелляционном суде столицы во время рассмотрения жалобы экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО на изменение ему меры пресечения.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, такое решение сегодня же принял Апелляционный суд Киева.

Она также заявила, что якобы А.МАКАРЕНКО вывезли из следственного изолятора, но до суда не довезли – решение принималось в его отсутствие.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня 2010 года в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска компании «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможку газа «РосУкрЭнерго». В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье «служебная небрежность».

А.МАКАРЕНКО с 18 октября начал знакомиться с материалами дела, которые составляют 45 томов.

По мнению следствия, обвиняемый и его защита умышленно затягивают процесс ознакомления с материалами дела.

9 декабря Апелляционный суд Киева продлил А.МАКАРЕНКО срок пребывания под стражей до 10 января 2011 года.