В ГПУ говорят, что поездка Тимошенко в Брюссель зависит от следователя

12:44, 05 января 2011
Политика
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Горбатюк: заявления нет

Юлия Тимошенко отвечает на вопросы журналистов перед началом допроса в Генпрокуратуре
Генеральная прокуратура Украины будет решать, давать ли разрешение лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО на выезд за пределы Украины, в частности, в Брюссель, в случае, если поступит соответствующее обращение к следователю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ.

«Это право следователя. Как следователь посчитает нужным, так он и будет принимать решение. Он будет принимать самостоятельное решение», - сказал он.

В свою очередь, следователь по делу Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ГОРБАТЮК заметил, что решать вопрос о разрешении на выезд за пределы Украины можно тогда, когда есть соответствующее заявление. «Заявления пока нет. О чем мы можем говорить?», - сказал он.

С.ГОРБАТЮК также сказал, что в заявлении должны быть соответствующие обоснования необходимости выезда за пределы Украины.

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