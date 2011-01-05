Тимошенко советует украинцам и в дальнейшем прибегать к акциям протеста

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что общество должно и в дальнейшем прибегать к акциям протеста, если его не будут устраивать реформы власти.

Об этом она заявила в интервью "5 канала".

"Я считаю, что люди должны этот алгоритм, который установили и зафиксировали малые предприниматели, использовать в качестве нормального рабочего инструмента в той ситуации, когда власть, по сути, в одних руках и она полностью монополизирована", - сказала лидер «Батькивщины».

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, она не боится, что роль оппозиции может быть нивелирована, поскольку общество не будет нуждаться в организации со стороны политических сил. "Я думаю, что предприниматели очень хорошо знают, кто с ними был на Майдане, очень хорошо знают, кто им помогал в каждом шаге", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в настоящее время не нужно отделять политиков от общества. "Сейчас пришло время не просто объединяться, а объединяться вокруг правильной и понятной для каждого идеи", - отметила лидер партии "Батькивщина".