Тимошенко: власть не сможет отстранить оппозицию от выборов

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что власть не сможет отстранить оппозицию от следующих парламентских или президентских выборов.

Об этом она заявила в интервью “5-му каналу”.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что один из соратников Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заявил, что нынешний глава государства на следующие выборы выйдет без конкурентов.

"Так не выйдет. Это я могу твердо сказать", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что В.ЯНУКОВИЧ и все “его окружение” будут отвечать за все поступки.

"И политическая конкуренция у них будет. И будет очень действенная политическая конкуренция", - отметила лидер партии "Батьківщина".