Тимошенко: власть не сможет отстранить оппозицию от выборов
21:48, 04 января 2011Политика
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Интервью “5-му каналу”
Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что власть не сможет отстранить оппозицию от следующих парламентских или президентских выборов.
Об этом она заявила в интервью “5-му каналу”.
Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что один из соратников Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заявил, что нынешний глава государства на следующие выборы выйдет без конкурентов.
"Так не выйдет. Это я могу твердо сказать", - отметила она.
Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что В.ЯНУКОВИЧ и все “его окружение” будут отвечать за все поступки.
"И политическая конкуренция у них будет. И будет очень действенная политическая конкуренция", - отметила лидер партии "Батьківщина".
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