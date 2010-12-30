Севастополь должен получать за базирование ЧФ минимум 214 млн. грн.

Оппозиционные депутаты горсовета Севастополя считают, что субвенция из госбюджета за пребывание Черноморского флота России должна составлять не 117,2 млн. грн. в год, как предусмотрено городским бюджетом-2011, а как минимум 214 млн. грн., как предлагала городская власть.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты ряда фракций, не входящих в большинство горсовета, во время сегодняшнего обсуждения на внеочередной сессии совета подвергли в данном вопросе критике исполнительную власть города.

Лидер фракции коммунистов Василий ПАРХОМЕНКО заявил: «Это полный абсурд - на порядок возросли доходы, получаемые Государством Украина за базирование ЧФ. Мы не знаем эту сумму, но по заявлениям Президента она близка к миллиарду долларов. И Севастополь, неся основную нагрузку по базированию ЧФ, получает менее 1%».

Он считает, что горадминистрация Севастополя «не смогла отстоять и обосновать в министерских кабинетах позицию, в соответствии с которой, по новым расчетам, размер субвенции из госбюджета за пребывание ЧФ России в городе должен составлять около 214 миллионов гривен».

Внефракционный депутат Василий ЗЕЛЕНЧУК предложил коллегам «поставить на голосование вопрос о возмещении всех тех социальных затрат по базированию ЧФ РФ, которые несет Севастополь». По его словам, необходимо обратиться в Кабинет министров Украины, и «возместить затраты, начиная хотя бы с 2012 года, потому что за весь период времени город потерял уже около 8 млрд. грн.». Однако данное предложение не было поддержано депутатами и не ставилось на голосование.

В свою очередь, председатель Севастопольской городской госадминистрации Валерий САРАТОВ заявил, что Россия и центральные органы украинской власти полностью выполняют все свои обязательства по отношению к городу.

По словам губернатора, «государство совершенно справедливо задает вопрос: «Сколько на сегодня земли в Севастополе занимает Черноморский флот? 3350 гектар. Сколько вы теряете от того, что эту землю занимает ЧФ?».

В.САРАТОВ навел результаты расчетов. «У нас есть оценка земли, и я должен доложить, что государство полностью возвращает нам все затраты, которые несем, отдавая землю в аренду (земля в аренду ЧФ РФ передана в 1997 году - УНИАН) по ставке 1%». По его словам, власти Севастополя хотят поменять эту ставку, но сегодня «все госпредприятия, которые есть, платят налог на землю 1%».

После сессии в интервью журналистам В.САРАТОВ добавил: «У нас есть намерения несколько поменять методику, увеличить коэффициент, но этим мы будем заниматься вместе с Кабинетом министров Украины».

В свою очередь, начальник финансового управления ГГА Ирина НЕСТЕРОВА сообщила, что в 2011 году городу выделят 117,2 млн. грн. дотации на покрытие убытков, связанных «с потерей налоговых статей доходов от пребывания на территории города ЧФ РФ, что на 10 млн. грн. больше, чем в 2010 году».

Вместе с тем, по ее словам, власти Севастополя надеются, что в бюджете 2012 года будут предусмотрены другие суммы дотаций, которые будут обоснованы методикой и законодательным актом Украины.