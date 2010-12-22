Ефремов: когда человек крадет много - он политик, а за 20 гривень сажают

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отрицает все обвинения оппозиции в том, что уголовное дело против лидера «Батьківщини», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО носит заказной и политический характер.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

«У нас, когда человек крадет много, то он политик, а когда человек украл 20 гривень, то его сажают в тюрьму», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По словам народного депутата, все должны привыкать к тому, что независимо от того, какую ты должность занимаешь или занимал, ты будешь нести ответственность за те кражи, которые ты совершаешь.

В то же время А.ЕФРЕМОВ отказался спрогнозировать вероятность того, что Ю.ТИМОШЕНКО будет заключена в тюрьму. «Я не следственная служба. Если наши оппоненты толкают нас к тому, что мы должны принять решение о запрещении проводить следственные действия по этому вопросу, то таким образом они строят не демократическое, а авторитарное государство», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что все обвинения оппозиции «либо не от большого ума, либо от полного незнания».