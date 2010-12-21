Регионалы хотят каждый день в ВР хором молиться за Украину

Народные депутаты Украины от фракции Партии регионов Владимир МАЛЫШЕВ и Юрий БОЛДЫРЕВ предлагают перед началом пленарных заседаний Верховной Рады Украины хором исполнять молитву “Боже, великий єдиний, нам Україну храни”.

Об этом говорится в разработанном ими проекте Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" по совершенствованию процедуры открытия пленарных заседаний".

Текст законопроекта размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Как отмечается в объяснительной записке к документу, «принимая Конституцию Украины 1996 года, народные депутаты Украины в ее Преамбуле отметили, что этот акт происходит при осознании ими своей ответственности перед Богом. Верховная Рада Украины является единственным законодательным органом, решения которого имеют определяющее влияние на жизнь миллионов граждан. Таким образом, повышение моральных и этических основ деятельности парламента является залогом повышения эффективности его работы”.

Депутаты отмечают, что “в парламентах многих стран, в частности, Великобритании, есть традиция исполнения молитвенных произведений объединительного содержания перед началом заседаний. В Украине широко известно произведение “Молитва за Украину” — торжественное музыкальное произведение, известное также под названием “Боже, великий єдиний, нам Україну храни”, или как церковный гимн Украины, музыка Николая Лысенко, слова Александра Кониского. Написана в 1885 году. Таким образом, предлагается использовать именно этот текст для исполнения перед началом пленарных заседаний Верховной Рады Украины”.

Как отмечается в проекте, “после открытия пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады Украины хором исполняется торжественное молитвенное произведение “Боже, великий єдиний, нам Україну храни” (музыка Николая Лисенко, слова Александра Кониского).

Этот законопроект зарегистрирован в ВР 17 декабря с.г. – на второй день после драки в парламенте между депутатами из фракции Партии регионов и БЮТ, в результате которой пятеро членов фракции “БЮТ-Батькивщина” были госпитализированы.