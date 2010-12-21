БЮТ и НУ-НС ушли из ВР - остались люди Балоги и Жвании

Народные депутаты - члены фракции «БЮТ-Батьківщина» и почти все представители фракции НУ-НС покинули сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения консультаций и возобновления пленарного заседания эти депутаты опять озвучили свои требования. В частности, по словам члена фракции НУ-НС Анатолия МАТВИЕНКО, в Верховной Раде должен выступить генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА с информацией относительно событий 16 декабря.

«В ином случае мы дальше не имеем возможности принимать участие в заседаниях Верховной Рады», - сказал он.

В свою очередь, заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей ШКИЛЬ отметил, что 16 декабря произошло покушение на парламентаризм. «Было сделано все, чтобы разрушить парламентаризм и демократию», - сказал он.

Как отметил лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван КИРИЛЕНКО, фракция имеет три позиции и не собирается от них отступать: информация генерального прокурора, прекращение уголовных преследований оппозиции и принятие в целом закона об оппозиции.

Представители большинства высказались за то, что, если и заслушивать информацию генерального прокурора, то это должна быть информация обо всех последних инцидентах в парламенте.

После этого оппозиционные депутаты ушли из сессионного зала. От фракции НУ-НС остались лишь несколько депутатов, которые входят в группу «Единый Центр» и в группу Давида ЖВАНИИ.