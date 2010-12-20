Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не боится заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре.

«Я ничего не боюсь, и никогда от меня не дождутся страха. И так, как в 2005 году, ЯНУКОВИЧ и его окружение разбегались по всему миру, прячась от ответственности, потому что они знали, что им есть за что отвечать, так же я говорю, что я никуда не буду отбывать, прятаться в больнице, за пределами Украины, я буду в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также подчеркнула, что каждый раз будет посещать Генеральную прокуратуру по вызову на допрос. «Я буду каждый раз так, как установлено, приходить на допросы, потому что я имею имя, и поступки мои также честные. Мне не от чего прятаться», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Сегодня, 20 декабря, Генпрокуратура изменила статус Ю.ТИМОШЕНКО с подозреваемой на обвиняемую и взяла с нее подписку о невыезде.