Регионалы уже собрались отменить гарантированный госзаказ в вузах?

Народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО предлагает отменить норму о гарантированном государственном заказе в высшем учебном заведении на уровне не менее 51%.

Об этом говорится в зарегистрированном им 17 декабря проекте закона «О высшем образовании», заявил координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.

«Предлагается отменить существующую норму о гарантированном государственном заказе в вуз на уровне не менее 51% общего количества студентов, принятых на учебу на первый курс», - сказал А.ЧЕРНЫХ.

Он отметил, что «согласно ст. 55 законопроекта, показатели государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием формируются специальным центральным органом исполнительной власти в сфере труда и социальной политики, а размещается специально уполномоченным органом исполнительной власти в сфере образования и науки в высших учебных заведениях на конкурсной основе», - подчеркивает А.ЧЕРНЫХ.

Соответствующие показатели государственного заказа планируется формировать в объемах, необходимых для обеспечения на каждые десять тысяч населения обучения не менее 180 студентов.

«Кроме того, планируется создать Государственный реестр высших учебных заведений, законодательно определить формирование и основные задачи Государственной аккредитационной комиссии, выдавать лицензии на образовательную деятельность на бессрочный период», - отметил координатор общественной инициативы «Студенческая защита».

Законопроектом также предусмотрено, что высшее учебное заведение будет иметь право принимать решение о преподавании одной или нескольких дисциплин на языке международного общения, обеспечив при этом знание получателям высшего образования соответствующей дисциплины на государственном языке.

Одной из негативных норм указанного законопроекта является предложение предоставить право руководителю высшего учебного заведения (или соответствующего структурного подразделения) отменять акты органа студенческого самоуправления, если этот акт не отвечает определенным Ученым советом высшего учебного заведения стратегии или направлениям развития образовательной или научной деятельности вуза.

«Согласно статье 21 законопроекта, планируется установить достаточно жесткие требования к получению высшими учебными заведениями статуса национального, а именно: вуз должен занять одно из пятидесяти мест в национальном рейтинге вузов, который будет организовывать и проводить Государственная аккредитационная комиссия. Или вуз должен занять одно из пятисот мест в одном из международных рейтингов лучших учебных заведений мира, перечень которых утверждается Кабинетом министров Украины», - подсуммировал А.ЧЕРНЫХ.