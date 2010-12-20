Фельдман считает, что страну нельзя создавать по этническому признаку

Консолидирующим фактором в Украине должно стать украинское гражданство, а не этническая принадлежность.

Такое мнение высказал народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН на международной конференции «Мир без нацизма», проходившей 17 декабря в Совете Федераций России, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, первые 10-15 лет своей независимости постсоветские страны были заняты решением вопросов государственного строительства и только сейчас начинают сталкиваться с активными поисками национальной идентичности, оценками национальной истории, осмыслением национальных символов и традиций. Распространение ксенофобии и экстремизма, рост популярности движений правого толка, беспорядки на почве межнациональной ненависти – это первые вызовы национального строительства в постсоветских странах.

По убеждению депутата, классическое понимание нации, - основанное на том представлении, что «культурно и этнически однородная нация предшествует государству и создает его», - является непригодным для национально-государственного строительства в большинстве постсоветских стран. «Этот тип государственного строительства брался за основу в Германии, Италии, Испании в начале 20 века и часто приводил к этнократии. Поскольку распад СССР и формирование независимых республик проходило по административно-республиканскому признаку, а не по этно-национальному, и поскольку постсоветские страны имеют неоднородную специфику, более подходящей является другая модель, где «нация формируется на базе государства». По такому образцу строилась Британия и Франция» – отметил А.ФЕЛЬДМАН.

По его мнению, в большинстве постсоветских стран, в том числе в Украине, с ее сложной культурной, религиозной, языковой и этнической спецификой, главной задачей является формирование уважения к украинскому гражданству, как к консолидирующему и государство-образующему фактору. Это придаст украинской нации в большей степени гражданское, нежели узкое этнокультурное содержание.

А.ФЕЛЬДМАН убежден, что национального единства нужно достигать не путем принуждения, а путем свободного осознания личной заинтересованности каждого в необходимости существовании нации. «Нация должна стать формой солидарности, которая делает государство эффективным и конкурентоспособным. А государство – гарантом и защитником национальных интересов и прав всех своих граждан», - подчеркнул депутат.