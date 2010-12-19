В потасовке в Верховной Раде участвовали два министра?

Народный депутат из фракции "БЮТ-Батьківщина" Ольга БОДНАР заявляет об участии двух министров в потасовке в Верховной Раде 16 декабря.

Об этом она сказала в интервью радио «Свобода".

"Среди тех народных депутатов, которые занимались дракой, практически убивали и калечили наших народных депутатов, было два представителя исполнительной службы, то есть действующие министры", - сказала она.

При этом О.БОДНАР не уточнила, кто именно из министров, по ее данным, участвовал в потасовке.

Она также отметила, что на врачей, диагностировавших состояние избитых депутатов, осуществляется давление.

"Я вчера, когда приехала к своим коллегам, то там за мной бегали и кричали: "вы кто и чего вы туда идете?… это то же самое, что по Олесю ДОНИЮ (депутату от НУ-НC), когда его побили", - добавила О.БОДНАР.

В связи с этим депутат выразила сомнение в том, что прокуратура будет расследовать инцидент непредвзято.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Верховная Рада не проводила заседаний из-за блокирования трибуны депутатами от «БЮТ-Батьківщини».

Около 19.30 депутаты от Партии регионов прорвались в президиум парламента, разблокировав его и трибуну.

В результате возникшей потасовки 6 депутатов от «БЮТ-Батьківщини» - Владимир БОНДАРЕНКО, Михаил ВОЛЫНЕЦ, Юрий ГНАТКЕВИЧ, Евгений СУСЛОВ, Василий КРАВЧУК и Николай ПЕТРУК - были доставлены в больницу.

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА пообещал объективное расследование потасовки в Верховной Раде 16 декабря.