Эксперт: у Януковича уже думают о втором сроке

Отмена политической реформы 2004 года создает условия для авторитаризма в стране.

Об этом в статье для "Зеркала недели" заявил политолог Игорь Жданов.

"Такой шаг приведет к усилению подковерных, административных и бюрократических методов работы президента в ущерб методам политическим. Сфера публичной политики будет суживаться как шагреневая кожа", - отметил он.

По словам эксперта, "постепенно будет сокращаться воздействие формально легальных способов влияния на властные решения, снижаться роль политических партий, в том числе и Партии регионов".

"Сфера реальной политики все больше будет перемещаться в теневой сектор, где балом будут править отдельные группы влияния из окружения главы государства, - заявил Жданов.

Он также подчеркнул, что отмена политической реформы 2004 года "приведет к возобновлению новых-старых методов работы с парламентом".

"Во времена Леонида Даниловича для результативного голосования за нужный законопроект либо за кадровое назначение необходимо было перманентно удовлетворять интересы десяти-пятнадцати парламентских групп. Леонид Данилович это мог, сможет ли Виктор Федорович - покажет время", - говорится в публикации.

Кроме того, политолог отметил: "Кое-кто из новой властной команды (ее наиболее дальновидные представители) уже сейчас думает о втором президентском сроке Виктора Януковича".

"Впрочем, единого мнения в команде президента относительно того, каким образом будет обеспечено избрание Виктора Федоровича в 2015 году, пока еще нет. Некоторые ее представители достаточно легковесно убеждены, что "сделают" любые нужные результаты", - говорится в статье.

По словам Жданова, "другие уже сейчас рассчитывают стратегию победы Януковича без тотального применения административного ресурса".

"Например, за счет поляризации общества и творческого использования опыта 1999 года, когда украинские граждане во втором туре были поставлены в ситуацию "выбора без выбора" - между Леонидом Кучмой и Петром Симоненко", - заявил он.

"Как вам такой вариант: Виктор Янукович и Олег Тягныбок во втором туре президентских выборов-2015? Попробуйте с трех раз угадать, кто в таком случае будет победителем?", - говорится в статье.

Украинская правда