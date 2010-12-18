Бютовцы рассказали Генпрокуратуре, как их били регионалы

Народные депутаты Украины, члены фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО, Евгений СУСЛОВ, Василий КРАВЧУК, Михаил ВОЛЫНЕЦ и Юрий ГНАТКЕВИЧ обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, которые нанесли им физические повреждения во время блокирования сессионного зала Верховной Рады Украины 16 декабря 2010 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, претензии выдвинуты к семи депутатам из Партии регионов – Дмитрию САЛАМАТИНУ, Петру ЦЮРКО, Александру ПЕКЛУШЕНКО, Анатолию ГОРБАТЮКУ, Вадиму СТОЛАРУ, Александру ВОЛКОВУ и Олегу ЦАРЕВУ.

«Действуя с превышением предоставленных им полномочий, указанные лица самостоятельно решали: кто может находиться в сессионном зале, и применяли физическое насилие к тем, кто был не согласен с их мнением», - отмечается, в частности, в заявлениях пострадавших депутатов.

Кроме того, отмечает пресс-служба БЮТ, каждый из пострадавших депутатов указывает на конкретное лицо, к которому он имеет претензии, а также статьи Уголовного кодекса, согласно которым эти лица должны быть привлечены к уголовной ответственности.

В.БОНДАРЕНКО, М.ВОЛЫНЕЦ, Ю.ГНАТКЕВИЧ, Е.СУСЛОВ и В.КРАВЧУК обращают внимание Генпрокуратуры на жестокость и насилие, с помощью которых представители провластной партии расправлялись с оппозиционерами.

«Грубо ругаясь, депутат П.ЦЮРКО набросился на депутата В.КРАВЧУКА и стал руками наносить ему повреждения по лицу: нанес приблизительно четыре удара по голове и в затылок кулаком. Глядя на незаконные действия депутата П.ЦЮРКО, я пытался схватить за руки депутата П.ЦЮРКО и умолял прекратить избиение депутата В.КРАВЧУКА... Не прекращая незаконных действий, через мгновение П.ЦЮРКО взял стул и с высоты собственного роста и, учитывая, что он находился в Президиуме ВР, который выше уровня пола на 1 метр, ударил меня этим стулом так, что тот сломался о мою голову», - отмечает в своем заявлении член фракции БЮТ М.ВОЛЫНЕЦ.

В.БОНДАРЕНКО в своем заявлении отметил: «Депутат Д.САЛАМАТИН попытался нанести мне удар стулом по голове. Меня спасло лишь то, что я успел подставить под удар руку, в результате чего почувствовал резкую боль. С полученной травмой я не мог защищаться от противоправных действий нападавших. Народный депутат А.ВОЛКОВ, чтобы удержать меня, обхватил за туловище, а народный депутат В.СТОЛАР, стал наносить удары по лицу и другим частям тела. После чего все втроем стали тянуть меня к выходу из сессионного зала».

В свою очередь, пострадавший бютовец Е.СУСЛОВ рассказал, что депутаты провластной партии били кулаками в грудную клетку.

«После этого неизвестное лицо толкнуло меня, в результате чего я ударился головой о дверной косяк, а затем под давлением народных депутатов меня вынесло в коридор. Чувствуя боль и головокружение, которые были вызваны ударом о дверной косяк, а также боль в груди, я попросил оказать мне медицинскую помощь», - отмечает в заявлении в ГПУ депутат.

Пострадавшие бютовцы просят Генпрокуратуру дать надлежащую оценку действиям депутатов от Партии регионов, поскольку, по их мнению, регионалы «совершили преступления, а именно - вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием служебного положения, преднамеренное причинение народному депутату телесных повреждений, а также превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием».

Соответствующие заявления В.БОНДАРЕНКО, Е.СУСЛОВ, В.КРАВЧУК, М.ВОЛЫНЕЦ и Ю.ГНАТКЕВИЧ направили также в прокуратуру Киева и в прокуратуру Печерского района города Киева.