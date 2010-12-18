Луценко говорит, что его пытаются «привязать» к отравлению Ющенко

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер партии "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что органы прокуратуры, кроме обвинений в якобы завладении государственными средствами, еще пытаются "привязать" его к делу об отравлении Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№ 47 (827) 18-24 декабря).

"Сейчас меня пытаются привязать к делу об отравлении ЮЩЕНКО", - сказал он. На уточняющий вопрос: «каким образом?», Ю.ЛУЦЕНКО объяснил, что он давал подписку о неразглашении. "Ничего не могу комментировать. Пойду давать показания только после сдачи крови самим потерпевшим. Если он игнорирует повестки, почему по его делу должны допрашивать меня?", - отметил экс-министр.

В то же время, комментируя недавнее заявление одного из должностных лиц Генеральной прокуратуры о том, что у прокуратуры к нему есть пакет вопросов, Ю.ЛУЦЕНКО Сказал: "У них там целый конкурс абсурда проходил. Среди вариантов есть еще якобы незаконное проведение двух празднований Дня милиции, в 2008 и 2009 годах".

В контексте последнего тезиса он пояснил, что этот вопрос касается сферы бухучета. "Было, оказывается, в 2001 году постановление Кабмина о том, что ресурсы спецдоходов МВД можно расходовать только на нужды подразделений, которые их заработали. Это, во-первых. А во-вторых, было еще постановление об ограничении праздничных мероприятий в период кризиса. Но у нас были торжественные собрания с участием в одном случае Президента, в во втором - премьера. А как им иначе было вручать награды? Объезжать 900 райотделов? Или передавать по почте?", - спросил Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом: "Кстати, стоимость букетов награжденным и даже стоимость самих наград тоже засчитывается как незаконное использование средств".

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывших министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО и сотрудника этого министерства Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. Из ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия), а Л.ПРИСТУПЛЮКУ - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 УК Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)".

Ранее начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ сообщал, что Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется несколько фактов нарушения законодательства.А.КАЛИФИЦКИЙ сообщил, что Ю.ЛУЦЕНКО устроил на работу своего друга Л.ПРИСТУПЛЮКА. При этом, отметил он, как выяснило следствие, диплом о техническом образовании Л.ПРИСТУПЛЮКА, на основании которого он получил звание капитана милиции, оказался фальшивым.

А.КАЛИФИЦКИЙ отметил, что Л.ПРИСТУПЛЮК был принят не на должность водителя, а получил офицерское звание и работал старшим оперуполномоченным в одном из секретных подразделений. Кроме того, позже Ю.ЛУЦЕНКО вне очереди предоставил право Л.ПРИСТУПЛЮКУ получить квартиру. Представитель Генпрокуратуры также заявил, что водитель Ю.ЛУЦЕНКО получал "знаки ведомственные и награды".

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что власти выдвинули ему “абсурдные обвинения” с целью запугать других оппозиционных политиков.