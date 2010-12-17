Януковичу предлагают начать повышать политическую культуру с "боевиков" ПР

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО предложил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ начинать «повышение уровня политической культуры» со своих подчиненных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, речь идет о том, что фактическими организаторами и главными исполнителями «декабрьского побоища» в парламенте выступили многие «знакомые депутаты». Эти «знакомые депутаты» известны тем, что они никогда не занимались парламентской или законотворческой деятельностью, но некоторые них (кто в третий раз, кто во второй раз) уже прославляли себя «мордобоем» в парламенте, заметил Н.ТОМЕНКО.

Однако наиболее интересным вице-спикер считает то, что некоторые из них являются подчиненными именно Президента Украины, в частности, «печально-известный Дмитрий САЛАМАТИН – председатель Государственной компании «Укрспецэкспорт», который непосредственно подчинен Президенту, и длительное время незаконно совмещает свою должность с депутатской работой».

Н.ТОМЕНКО также отметил «еще одного участника «декабрьского побоища» – министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, который является не только непосредственным подчиненным Президента, но и злостным совместителем, то есть нарушителем закона».

По словам Н.ТОМЕНКО, когда речь идет о политической культуре, к которой призывал Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, желательно было бы, чтобы к ней приобщились еще ряд его непосредственных подчиненных, которые следят за соблюдением законности и должны были бы обеспечивать этот уровень правовой и политической культуры. Например, бывший генеральный прокурор, а теперь заместитель главы АП Геннадий ВАСИЛЬЕВ – «один из лидеров по длительности пребывания на двух должностях и, ясное дело, прямой нарушитель Конституции и законов».

«Поэтому для того, чтобы парламентская оппозиция поверила в новую политическую культуру новой власти, Президент должен показать пример: лично обратиться к генеральному прокурору по поводу ответственности его подчиненных за организацию ночного побоища в парламенте и безотлагательно решить вопрос относительно того, где эти «боевики» должны работать: или непосредственно под его руководством, или в парламенте», - сказал Н.ТОМЕНКО.