Тимошенко пришла в ГПУ на допрос

Экс-премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО пришла в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины по вызову по делу о нецелевом использовании средств, поступивших в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам перед зданием ГУ Генпрокуратуры.

«Специалисту достаточно одной минуты, чтобы увидеть, что ни одной платежки на перечисление экологических денег не существует. Они говорят, что экологические деньги пошли на пенсии. Пенсии были выплачены, но не за счет экологических денег», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время экс-премьер не уточнила, в каком качестве ее вызывали на допрос.