Яценюк: по Конституции выборы должны быть 27 марта 2011 года

Народный депутат, лидер "Фронта Змін" Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что готовит обращение в Генеральную прокуратуру по поводу принятия парламентом законопроекта о внесении изменений в Конституцию, предусматривающего проведение выборов Верховной Рады в октябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил журналистам во время пресс-конференции в Полтаве.

«Пришло время обратиться в Генпрокуратуру по поводу нарушения законодательства Украины о выборах и по поводу того, что правительство и Центризбирком отказываются проводить выборы» - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, согласно действующей Конституции, ее статьям 77 и 78, выборы в Верховную Раду должны состояться 27 марта 2011 года.

«Никаких других сроков сегодня в одном законе не существует. ... Правительство и ЦИК незаконно и неконституционно продлевают срок полномочий Верховной Рады, который должен прекратиться в марте следующего года», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он раскритиковал ЦИК за то, что она не проводит свое заседание, а правительство не предусмотрело в проекте госбюджета на 2011 год соответствующих средств на проведение парламентской кампании.

«Это является юридическим и политическим преступлением ... перенос срок полномочий себе еще на 1,5 года», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, он также ожидает решения Венецианской комиссии по этому поводу.

Как сообщалось, в ноябре Центральная избирательная комиссия отказалась объявить о начале 27 ноября избирательного процесса по выборам Рады для их проведения 27 марта 2011 года.

Оппозиционные партии считают, что следующие выборы Рады должны пройти 27 марта 2011 года.