Тимошенко: под лозунгом админреформы идет политическая чистка
Политик заметила, что исчезают "ненадежные"
Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО называет административную реформу нынешней власти ничем иным как “политическими зачистками”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.
«Мы уже сейчас располагаем информацией, что сокращение идет за счет политически ненадежных», - сказала она.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже сейчас вполне очевидно, что из правительства выгоняют тех, кто не принадлежит к Партии регионов. «Я думаю, вы по правительству заметили, что там исчезли те, кто представляет ЛИТВИНА, кто представляет коммунистов и другие политические силы. Идет политическая чистка в государстве под лозунгом админреформы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Именно поэтому, по ее убеждению, нет смысла вообще говорить о настоящей административной реформе в стране.