Тимошенко: под лозунгом админреформы идет политическая чистка

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО называет административную реформу нынешней власти ничем иным как “политическими зачистками”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

«Мы уже сейчас располагаем информацией, что сокращение идет за счет политически ненадежных», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже сейчас вполне очевидно, что из правительства выгоняют тех, кто не принадлежит к Партии регионов. «Я думаю, вы по правительству заметили, что там исчезли те, кто представляет ЛИТВИНА, кто представляет коммунистов и другие политические силы. Идет политическая чистка в государстве под лозунгом админреформы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Именно поэтому, по ее убеждению, нет смысла вообще говорить о настоящей административной реформе в стране.