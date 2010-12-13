В ПР жалуются, что от Азарова нет четкой информации

Фракция Партии регионов требует заслушать в пятницу, 17 декабря, руководителя Министерства финансов о результатах аудита финансовой деятельности органов центральной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он сказал: «Выделены на эти цели достаточно значительные деньги и, наверно, логично, чтобы по этому вопросу министр финансов информировал и Верховную Раду Украины, и общественность, что в конечном итоге мы имеем».

А.ЕФРЕМОВ добавил: «Слухи ходят разные, а четкой информации со стороны правительства нет». По его словам, поэтому необходимо заслушать министра финансов.

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО отметил, что нужно не только заслушать Министерство финансов, но и «держать под контролем, как рассматривается данный вопрос, потому что деньги государственные использованы не по назначению».

По словам П.СИМОНЕНКО, сегодня «кредитная задолженность резко возросла, и все больше будем возвращать кредиты». Он считает, что парламент вместе с Генеральной прокуратурой должен следить за тем, как ведется расследование этого дела, и кто будет нести ответственность.