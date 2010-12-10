Колесников будет делать дороги, помня, что «скупой платит дважды»

Уже в конце января 2011 года будет подготовлена первая часть Концепции автомобильных дорог.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры (бывшее Министерство транспорта и связи), об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его убеждению, важнейшая инфраструктурная составляющая – автомобильные дороги. При этом построить качественно, быстро и с наименьшим риском хищения позволит привлечение ведущих европейских компаний. «Дороги – это дорогое, но необходимое удовольствие. Для всех украинских ямочных ремонтов подходит хорошая пословица «скупой платит дважды». Поэтому дороги должны быть построены. Мы будем привлекать ведущие институты, специалистов по проектированию и контролю качества из Украины, Германии, Франции, Италии, США», - сказал он.

Во-вторых, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, нужно отобрать те компании, которые дорожат своей репутацией: то есть, должна быть конкуренция. «Третье условие: нужно сегодня использовать современные технологии, начинать путь с биополотна, которое, как во всем мире, выкладывается на песчаную основу. Это позволяет в будущем не иметь ямок и не «списывать» средства на ямочный ремонт», - сказал он.

Вокруг городов-миллионников будут построены кольцевые дороги – по принципу МКАД в России. «К Евро-2012 мы сделаем все, что возможно. В первую очередь, Киев должен иметь новое кольцо», - сказал вице-премьер-министр.