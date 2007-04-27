Конституционный суд взялся и за второй указ Ющенко?

Конституционный Суд Украины открыл производство относительно конституционности Указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочных парламентских выборах от 26 апреля в 2007 г.

Об этом сообщил председатель Верхового Совета Украины пятого созыва Александр МОРОЗ в интервью канала "Рада".

"Конституционный Суд принял к производству это исковое заявление, и дальше будем действовать соответствующим образом", - цитирует А.МОРОЗА “Украинская правда”.

Он рассказал, что по инициативе Президента для разрешения политического кризиса была создана рабочая группа, в которой представлены и коалиция, и оппозиция, и представители В.ЮЩЕНКО.

"Вдруг рабочая группа поработала один день и получила вывод в виде Указа Президента. Это значит, что Президент боялся решения Конституционного Суда (относительно Указа о досрочных выборах от 2 апреля)", - прибавил А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что В.ЮЩЕНКО информировали, что решение КС будет не в его пользу.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

Сегодня, 27 апреля, в Конституционном Суде было зарегистрировано представление 160 народных депутатов относительно неконституционности этого указа главы государства.