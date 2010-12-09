Гриценко сказали в Осло, что кто-то от Украины таки будет на вручении Нобеля

Представитель Украины будет присутствовать на завтрашней церемонии по вручении Нобелевской премии в Осло.

Об этом «Обкому», со ссылкой на свои источники, сообщил народный депутат Анатолий Гриценко.

«С самого начала я считал, что решение Украины не направлять своего представителя на официальную церемонию вручения Нобелевской премии является неверным и не соответствует ориентации Украины на европейские стандарты и ценности. Решение Нобелевского комитета нужно уважать и принимать таким, какое оно есть. Украине следует принимать свое решение, не поддаваясь чьему-либо влиянию», - объясняет г-н Гриценко.

«Поэтому когда я услышал от наших официальных лиц о том, что Украина не будет представлена на этой церемонии и что в этом якобы нет никакой политики, а есть лишь техническая нестыковка планов, - я принял для себя такое решение: если наши дипломаты так заняты, то я готов (если будет соответствующее поручение украинских властей, либо приглашение Нобелевского комитета) принять участие в этой церемонии», - сказал он.

По словам Анатолия Гриценко, «я набрал исполняющего обязанности министра иностранных дел Ивана Гнатышина (сам министр Грищенко сейчас находится в Москве – «Обком») и сообщил ему об этом. Также я связался с послом Норвегии в Украине г-ном Олафом Бергстадтом и также заявил о готовности сегодня вылететь в Осло, чтобы принять участие в этой церемонии. Мне было рекомендовано связаться непосредственно с Секретариатом Нобелевского комитета, который присуждает премию Мира», - сообщил Гриценко.

«Я только что позвонил в Секретариат, где мне было сказано, что они бы с удовольствием приняли мое предложение, но в этом сейчас уже нет необходимости, поскольку буквально полчаса назад представитель посольства Украины в Норвегии был в Секретариате, получил приглашение и заявил, что Украина будет завтра присутствовать на этой церемонии», - сообщил народный депутат.