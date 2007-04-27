Киев передохнёт от донецких
14:45, 27 апреля 2007Политика
1352 0
Поезда уйдут на восток
В Киев из Донецкой области на выходные и праздничные дни поезда со сторонниками коалиции отправляться не будут.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областного отделения Партии регионов.
В облотделении также уточнили, что сегодня около полуночи из Киева двумя поездами в Донецк и Дебальцево возвращаются две тысячи сторонников коалиции. Они принимали участие в митинге в поддержку коалиции и Кабинета Министров на Майдане Независимости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter