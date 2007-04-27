Генсек НАТО заявляет, что двери для Украины открыты
Хоопсхеффер признает право народа
Генеральный секретарь НАТО Яап де ХООПСХЕФФЕР отмечает, что двери НАТО остаются открытыми для Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Яап де ХООПСХЕФФЕР заявил сегодня в Осло в начале неформального заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
“Двери НАТО к большему сотрудничеству остаются открытыми. Но это, конечно, только право украинского народа и избранных им лидеров определяться относительно будущих отношений с НАТО”, - сказал он.
Генсек НАТО отметил, что Альянс очень ценит сотрудничество с Украиной в сфере безопасности, и готов и в дальнейшем оказывать помощь в проведении реформ.
Я. де ХООПСХЕФФЕР также отметил, что сейчас Украина переживает сложный период, но, в то же время, выразил надежду, что Украина сможет выйти из политического кризиса на основе соблюдения демократических принципов.