Генсек НАТО заявляет, что двери для Украины открыты

Генеральный секретарь НАТО Яап де ХООПСХЕФФЕР отмечает, что двери НАТО остаются открытыми для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Яап де ХООПСХЕФФЕР заявил сегодня в Осло в начале неформального заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

“Двери НАТО к большему сотрудничеству остаются открытыми. Но это, конечно, только право украинского народа и избранных им лидеров определяться относительно будущих отношений с НАТО”, - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что Альянс очень ценит сотрудничество с Украиной в сфере безопасности, и готов и в дальнейшем оказывать помощь в проведении реформ.

Я. де ХООПСХЕФФЕР также отметил, что сейчас Украина переживает сложный период, но, в то же время, выразил надежду, что Украина сможет выйти из политического кризиса на основе соблюдения демократических принципов.