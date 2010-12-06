Азаров хочет разрешить торговлю землей кому угодно?

Кабинет министров Украины законопроектом №7418 «О регулировании градостроительной деятельности (относительно сокращения разрешительных процедур в строительстве)», внесенном в парламент 2 декабря т.г., предлагает исключить проведение земельных торгов из перечня лицензируемых видов хозяйственной деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в юридической фирме ILF (Инюрполис), комментируя данный законопроект.

«Законопроект исключает из перечня лицензируемых видов хозяйственной деятельности проведение земельных торгов. Теперь их сможет проводить любое физическое или юридическое лицо. Причем каких-либо требований к таким лицам законопроект не предусматривает», - отметила партнер ILF, адвокат Ярослава ОНИКА.

Законопроектом предлагается изложить ч.3 ст. 137 Земельного кодекса в новой редакции. В частности, предлагается определить, что организатором земельных торгов является орган государственной власти, орган местного самоуправления, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или государственный орган приватизации, уполномоченный осуществлять отчуждение земельного участка, предназначенного для продажи, или государственный исполнитель в соответствии с решением суда.

При этом проведение земельных торгов осуществляет юридическое или физическое лицо – лицитатор на основании договора с соответствующим органом сельского, поселкового, городского совета или государственным органом приватизации.

В договоре с юридическим лицом, проводящим торги, и с лицитатором обязательно предусматривается их финансовая ответственность в случае ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей.

По мнению адвоката, интересным моментом в законопроекте является то, что земельные участки государственной или коммунальной собственности будут предоставляться для строительства по решению исполнительного органа местного совета или местного органа исполнительной власти на основании земельных торгов, а не местными советами, как это осуществляется сейчас. При этом перечень случаев, когда участок может передаваться без аукциона, расширен на два пункта. Один из них предусматривает, что если торги признали несостоявшимися из-за наличия только одного покупателя, то земельный участок передается этому единственному покупателю. Второй пункт разрешает передавать территории без аукционов в случае переоформления права постоянного пользования на право собственности или пользования участком.

Справка УНИАН. Юридическая фирма ILF («Инюрполис») основана в 1994 году и предоставляет как юридические консультации, так и комплексную экспертизу в сфере бизнес-консалтинга.