Командующий ЧФ РФ рассказал, что должен «защищать в Крыму»

Командующий Черноморского флота РФ Владимир КОРОЛЕВ надеется, что флоты России и Украины в 2011 году проведут «достойные учения», которые по своим масштабам будут крупнее и разностороннее, чем проведенное в текущем году совместное компьютерное командно-штабное учение «Фарватер мира-2010».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КОРОЛЕВ заявил журналистам по окончании церемонии торжественного возложения венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах в честь Дня Вооруженных сил Украины.

«Я думаю, что начало взаимодействию было положено на учениях «Фарватер мира-2010», которые были проведены нашими флотами. В 2011 году нас ожидают более конструктивные моменты, которые связаны с межвидовыми группировками, и я думаю, что мы с моим уважаемым коллегой в ближайшее время еще раз обсудим то, что нам предстоит сделать», - сказал командующий ЧФ РФ.

Он считает, что «это будет достойное учение… Те моменты, которые мы должны защищать в нашей родной Украине и России здесь, в Крыму».