Тимошенко пришла на допрос

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО пришла по вызову Генеральной прокуратуры на допрос в Главное следственное управление ГПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, повестка о вызове была отправлена Ю.ТИМОШЕНКО 1 декабря.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в третий раз вызывает на допрос лидера партии "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО за время ее оппозиционной деятельности.

Впервые Ю.ТИМОШЕНКО получила повестку от Генеральной прокуратуры с вызовом на допрос 7 апреля 2010 года по факту распространения якобы ложной информации о ходе рассмотрения дела в Конституционном Суде относительно правил формирования парламентской коалиции.

Во второй раз лидера партии "Батьківщина" вызывали на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры 12 мая 2010 года для вручения ей копий постановлений о возобновлении в отношении нее уголовного дела об организации покушения на дачу взяток судьям Верховного Суда Украины.