Две сотни предпринимателей пришли под ВР

Около 200 предпринимателей пикетируют Верховную Раду, выступая против принятого парламентом Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, часть людей под Верховную Раду пришла из акции протеста на Майдане Незалежности.

Количество людей под парламентом растет.

В то же время, на Майдане Независимости продолжается митинг предпринимателей против Налогового кодекса. Сейчас на Майдане находится около 2-х тысяч участников акции. Их требованиями, как и ранее, остается разработка нового кодекса, отставка нынешнего состава Кабинета министров и проведение парламентских выборов весной 2011 года.