2 тысячи предпринимателей собрались на Майдане
10:11, 02 декабря 2010Политика
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Митингующие продолжают прибывать
Около 2 тысяч предпринимателей принимают участие в митинге на Майдане Незалежности в Киеве против Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, по данным милиции, в митинге принимают участие около 1,5 тыс. человек.
Митингующие продолжают прибывать в центральную часть Киева.
Непосредственно в центре столицы охрану общественного порядка обеспечивают 40 сотрудников милиции. Еще 1100 находятся в резерве.
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