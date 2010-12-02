Литвин о предпринимателях, политиках и самой лучшей импровизации

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине из-за протестов предпринимателей возникло политическое напряжение.

Об этом он сказал в эфире радио «Эра-FM», отвечая на вопрос о социальном напряжении в связи с акциями протеста предпринимателей против Налогового кодекса.

«Мы сейчас имеем уже не социальное, а мы уже имеем политическое напряжение», - отметил спикер.

По его словам, если послушать некоторые выступления и призывы участников акции, то «создается впечатление, что уже не интересует содержание Налогового кодекса, а есть попытка перевести сегодняшнюю ситуацию в политическую плоскость».

В.ЛИТВИН отметил, что «сейчас представители разных партий, разного рода вожди новоявленные очень хотят оседлать это движение предпринимателей для того, чтобы заручиться поддержкой на следующей политической кампании».

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он мнение некоторых политиков, что за акциями предпринимателей стоят оппозиционные политические силы, В.ЛИТВИН сказал: «Самая лучшая импровизация - это организованная импровизация».

«Я не представитель спецслужбы какой-то, мне некогда ходить, «вынюхивать», кто там кого организует, но понятно, что представители малого и среднего бизнеса – это организованный класс, и очевидно организацией занимаются их представители – представители общественных организаций», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время он добавил, что вести диалог с предпринимателями непросто. По мнению спикера, такой диалог необходим, чтобы принимать взвешенные решения.

В.ЛИТВИН отметил, что некоторые участники акции «хотят крови», то есть отставки Верховной Рады Украины. При этом он подчеркнул, что парламент сделал все возможное, чтобы улучшить текст Налогового кодекса. «Все что можно было почистить – было почищено», - добавил В.ЛИТВИН.