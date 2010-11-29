ТВі сегодня продолжает прямую трансляцию с Майдана

Сегодня телеканал ТВі продолжает прямую трансляцию с Майдана Незалежности в Киеве, где продолжается акция протеста предпринимателей против Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, трансляция началась в 16.00.

Как сообщалось, 29 ноября на Майдана Незалежности собрались 10-12 тыс. предпринимателей, которые протестуют против принятого Налогового кодекса.

Протестующие требуют, чтобы Президент ветировал кодекс. Кроме того, они хотят отставки правительства и проведения выборов Верховной Рады в марте 2011 года.

Митингующие также призвали присоединиться к акции на Майдане сторонников всех патриотических политических сил.