Пшонка хочет поменять текст присяги работника прокуратуры

Сегодня, 29 ноября, рядом со зданием Генеральной прокуратуры Украины состоялась торжественная установка Памятного знака работникам прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, на мероприятии присутствовали руководство Генпрокуратуры, члены коллегии, а также представители всех региональных прокуратур.

Как подчеркнул в своем выступлении генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА, установкой этого знака начинается новая традиция. По его словам, Памятный знак работникам прокуратуры - это символичный шаг к чествованию всех тех, кто самоотверженным трудом в органах прокуратуры творит будущее государства и его народа, отдавал и отдает часть своей жизни ради утверждения законности.

Возле Памятного знака работникам прокуратуры в будущем планируется проводить значительные и торжественные события, подчеркнул генпрокурор.

Сегодня во время торжеств 50 молодых работников органов прокуратуры получили классные чины и погоны, а также поощрения от руководства.

Также был зачитан проект текста Присяги, который сегодня уже направляется на рассмотрение Верховной Рады Украины. Как отметил генеральный прокурор, новый проект Присяги работника прокуратуры составлен на основе действующего Закона Украины «О прокуратуре». “Он не имеет политического содержания, поэтому надеемся, что законотворцы найдут общий язык и утвердят проект в ближайшее время”, - сказал В.ПШОНКА.