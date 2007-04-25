Представитель Кабмина продолжает капризничать в КС?

Сегодня в 10.00 Конституционный Суд Украины продолжил рассмотрение представления 53 народных депутатов о легитимности указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ сообщил участникам процесса, что из 18 судей КС в зале присутствуют 17 (отсутствует судья Владимир ИВАЩЕНКО - по уважительной причине).

Также председатель КС отметил, что в зале отсутствуют из-за болезни один из авторов представления, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО, представитель ВР Ярослав МЕНДУСЬ (о своей неявке в суд он сообщил предварительно), а также представитель Кабинета министров Украины в КС Елена ЛУКАШ.

И.ДОМБРОВСКИЙ в своем вступительном слове также отметил, что Е.ЛУКАШ вчера подала свое мнение и пояснения по поводу дела в письменном виде, а потому он предложил ее коллеге Василию НИМЧЕНКО в случае, если тот имеет желание и возможности, ответить вместо нее на вопросы, которые возникнут у суда.

В свою очередь В.НИМЧЕНКО согласился на это, отметив, что считает целесообразным отвечать только на те вопросы, которые ранее суд не задавал.

Возле Конституционного Суда находится несколько тысяч сторонников оппозиции и коалиции, которые держат в руках символику своих политических партий. Охрану общественного порядка осуществляют несколько сотен сотрудников МВД, в том числе бойцы внутренних войск и спецподразделения «Беркут». Нарушений общественного порядка на данное время не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в ходе процесса представитель Кабинета министров в Конституционном суде Василий НИМЧЕНКО воздерживается от дачи ответов на вопрос пяти судей, которые в канун рассмотрения дела относительно конституционности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады, заявили о давлении на них. «Я воздерживаюсь от дачи объяснений. Это мое право участника процесса», - заявил В.Нимченко.

В то же время, В.Нимченко, обращаясь к суду, сказал: «просил бы, чтобы как-то не кричали, потому что я могу испугаться.».