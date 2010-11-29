Предприниматели зовут политиков на Майдан

Генеральный координатор Всеукраинской акции протеста Александр ДАНИЛЮК призывает присоединиться к митингу на Майдане Незалежности 29 ноября сторонников всех патриотических политических сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, по словам А.ДАНИЛЮКА, акция, которая начиналась как протест предпринимателей против Налогового кодекса, вышла за пределы узких экономических требований и приобрела все признаки общенационального политического протеста.

«Искусственное сдерживание участия в акции представителей политических сил является путем к ее маргинализации и затуханию. Нам необходимо качественное политическое представительство для ретрансляции и отстаивания наших требований на высшем политическом уровне. Политики, которые воспринимают наши лозунги и разделяют наши взгляды на ситуацию в стране, должны присоединиться к этому протесту», - заявил А.ДАНИЛЮК.

По мнению координатора, “сдерживание требований протестующих в пределах аполитичной риторики и соглашательского диалога с властью является искусственным процессом, инспирированным той же властью, и направленным на дезориентацию и раскол в рядах участников акции”.