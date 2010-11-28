Охранники Азарова сломали камеру съемочной группе 5-го канала

Охранники премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА грубо препятствовали съемочной группе «5-го канала» выполнять профессиональные обязанности во время вчерашнего посещения главой правительства и Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ палаточного городка участников акции протеста против вступления в действие Налогового кодекса на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщает «Телекритика», об этом в своем блоге на сайте интернет-издания написал журналист «5-го канала» Азад САФАРОВ.

«В субботу во время посещения Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и руководителем правительства Николаем АЗАРОВЫМ палаточного городка на Майдане Незалежности, мне, журналисту, и оператору (Елена СОРОКИНА) не дали пройти в палатку, где с предпринимателями общался АЗАРОВ», - отмечает А.САФАРОВ.

При этом журналист заметил, что съемочным группам телеканалов «Интер», «1+1» и ICTV охранники не запретили вход в палатку. Кроме того, эти три телеканала, в отличие от «5-го канала», были предупреждены о приезде высокопоставленных должностных лиц, поэтому их журналисты прибыли туда вместе с ними, отметил А.САФАРОВ

«Когда на место события приехала съемочная группа 5-го, представители Управления государственной охраны стеной стали у входа в палатку, где находился АЗАРОВ. Несмотря на возмущения и крики жильцов лагеря о том, чтобы съемочную группу таки пустили вовнутрь, охрана этого не сделала», - пишет А.САФАРОВ.

Кроме того, журналист утверждает, что охранники проигнорировали его просьбу назваться и показать удостоверение. Когда премьер-министр выходил из палатки, журналиста и оператора стали грубо отталкивать подальше от палатки.

«Охранники зажали оператор с обеих сторон, закрыли рукой и телом объектив, а также начали отсоединять провод микрофона от камеры за оператором. Только после криков протестующих в адрес АЗАРОВА о том, что 5-му не дают снимать, премьер-министр приказал пропустить камеру. Однако охранники и дальше пытались отсоединить провод микрофона от камеры», - сообщил А.САФАРОВ.

Он заявил, что охранники повредили объектив камеры DVcamDSR 390. Технический отдел «5-го канала» намерен отдать камеру в ремонт.

Журналист надеется, что Администрация Президента или Управление государственной охраны компенсируют расходы канала и извинятся хотя бы перед девушкой-оператором.