Ющенко: возможно, не сорок лет нам нужно ходить по пустыне...

Бывшие президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и Леонид КРАВЧУК заявляют о необходимости сохранения исторической памяти ради успешного будущего Украинского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО и Л.КРАВЧУК заявили сегодня, выступая во время церемонии чествования памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов возле Национального мемориала Голодомора в Киеве.

«Мы знаем, что это был геноцид, мы знаем виновников, злодеев и преступников. Мы знаем еще одну очень важную вещь – что нужно делать, чтобы на украинскую землю никогда не приходили такие кошмары», - сказал Л.КРАВЧУК.

По его словам, государство «должно обязательно беречь историческую память и строить крепости, которые никогда не позволят уничтожать эту память».

Л.КРАВЧУК убежден, что государство вместе с церковью должны защищать духовность нации и формировать высокое национальное сознание.

«Это государство должно объединять, а не разъединять народ», - отметил он.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО обратил внимание на то, что сегодня к Национальному мемориалу пришло намного меньше людей, чем в предыдущие годы.

«Но и это пройдет, потому что я знаю, что моя нация мудра, она все поймет, все изучит и, возможно, не сорок лет нам нужно ходить по пустыне, чтобы научиться произносить одно слово. У каждого из нас биография является очень простой: я – украинец», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, сегодня память жертв Голодомора чествуют обычные люди, «несмотря на формальности, несмотря на власть, ее поведение, ее пример, несмотря на политиков, потому что речь идет о человеческом, об украинском, речь идет о нашей идентичности».

В.ЮЩЕНКО уверен, что традиция чествования памяти жертв Голодомора будет продолжаться и в будущем.

«Возвращение правды о Голодоморе - это большое возмужание нашего народа. Мы сказали правду о Голодоморе, чтобы каждый из нас и, собственно, народ, посмотрел себе в глаза, чтобы заглянул в огромную бездну прошлого, которое поглощало наших детей, наше государство, нашу свободу и наше благосостояние, и осознал, что наша защита – это мы сами, это личная готовность быть нацией, не бояться своего имени, не изменять своему брату, не искать ни чужих идолов, ни чужих столиц… А служить своему стягу, потому что он твоя свобода, твоя жизнь и твое будущее», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.