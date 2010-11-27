Ющенко говорит, что политику ненавидит, но уходить из нее не намерен

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не планирует уходить из политики.

Об этом он сказал в пятницу в эфире телеканала "Интер".

В ходе программы ведущий напомнил, что год назад В.ЮЩЕНКО заявлял о том, что ненавидит политику, на что бывший Президент заметил, что его отношение к политике не изменилось: "Я ее ненавижу. Это правда".

"Наша политика, и не только наша, и российская в том числе, это политика, которая отбирает у тебя очень много качественного, достойного. Очень часто она бросает тебя в грязь", - сказал В.ЮЩЕНКО.

"Я реалист. Понимаю, что она такой и будет. Если не хуже. Понимаю, что это большая жертва - быть в украинской политике", - отметил он.

В то же время В.ЮЩЕНКО заметил, что все равно будет заниматься этим делом: «Это не то, в чем я счастлив, но это моя обязанность".

Он также попросил журналистов не беспокоиться, где он будет через несколько лет и будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах. В.ЮЩЕНКО отметил, что его не интересуют должности, а интересует то, что будет со страной.

По словам бывшего Президента, последние месяцы он занимался делами, "которые общество еще оценит". "Я занимался проектом создания своего института, который за восемь месяцев я реализовал. Несколько недель назад этот институт был зарегистрирован", - сказал он. "Я пригласил ряд президентов, ряд премьеров, ряд ведущих экспертов из стран, которым я доверяю и которых я уважаю", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также лидер "Нашей Украины" сообщил, что занимался реформированием партии. Осуществлял реформу "и кадровую, и организационную в том числе. После того, что называется местные выборы, мы сделали соответствующие оценки и выводы, как из политики, так и из тактики", - отметил В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сообщил, что занимался проектами "Мистецький арсенал" и "Больница будущего".