27 ноября - общенациональная минута молчания и зажжение свечей памяти

Всех киевлян и гостей столицы призываем в субботу, 27 ноября, в 14:30 почтить память жертв Голодомора возле Национального мемориала жертв Голодомора (Киев, ул. Мазепы, 15а).

14:30 — начало шествия к Национальному мемориалу Голодомора (сбор возле метро «Арсенальная»). Панихиду у Национального мемориала Голодомора отправят Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, Патриарх Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар, главы Украинской автокефальной православной церкви и Римо-католической церкви в Украине. К участию приглашены представители вех церквей и религиозных организаций в Украине.

16:00 — общенациональная минута молчания и зажжение свечей памяти. Общественный комитет памяти жертв Голодомора-геноцида пригласил к участию в траурном мероприятии в Киеве всех президентов Украины, руководителей дипломатических представительств других стран, представителей общественных организаций и политических партий. Всех их призвали принять участие в акции под национальными флагами с траурными черными лентами без использования партийной символики.

Призываем всех украинцев зажечь в 16:00 свечу памяти на своем окне и прийти на траурные мероприятия.

Во всех областных центрах Украины в 16:00 на центральных площадях состоятся траурные мероприятия, общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу памяти» (анонс мероприятий ).

27 ноября помянут жертв Голодомора также и во многих странах мира.

Общественный комитет призвал журналистов сделать тему Голодомора-геноцида ведущей в своей работе и воздержаться от трансляции развлекательных программ 27 ноября.