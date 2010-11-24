Крымский спикер: вопрос использования русского языка для нас краегоугольный
Чиновникам не дадут от него отказаться
Председатель Верховной Рады Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ заявил, что основным вопросом, который должен быть постоянно на контроле постоянной комиссии парламента автономии по культуре, делам молодежи и спорту, является использование русского языка в регионе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре крымского парламента.
«Мы должны вернуть ту ситуацию, которая была в Крыму прежде. Недопустимо, когда в переписке внутри автономии чиновники отказываются от русского языка», - сказал В.КОНСТАНТИНОВ на заседании комиссии по культуре.
Он заявил, что Верховная Рада Крыма всегда выступала инициатором политических и культурных акций в поддержку русского языка и это нужно продолжать.
«Вопрос использования русского языка для нас краегоугольный», - подчеркнул крымский спикер, который является членом Партии регионов.