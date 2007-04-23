БЮТ опять отказали в рассмотрении иска о бездеятельности ЦИК

Высший административный суд Украины подтвердил решение Печерского районного суда Киева об отказе рассматривать иск Блока Юлии Тимошенко о бездеятельности Центральной избирательной комиссии относительно формирования окружных избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Конституционном Суде Украины сообщила заместитель министра Кабинета министров Елена ЛУКАШ.

Она также отметила, что суд принял отдельное решение, в котором настаивает на несвоевременности создания ЦИК окружных избирательных комиссий для проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Печерский районный суд г. Киева оставил без рассмотрения иск БЮТ к ЦИК о признании противоправной бездеятельность относительно несоздания в определенный избирательным законодательством Украины срок окружных избирательных комиссий.