Ставнийчук: досрочные выборы в Верховную Раду срываются

Проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины, запланированных на 27 мая, срывается, заявила заместитель главы Центральной избирательной комиссии Марина Ставнийчук.

"Не сформированы окружные избирательные комиссии в сроки, установленные законом", - цитируют РИА новости слова Ставнийчук.

По закону, окружные избирательные комиссии должны быть сформированы до 6 апреля.

По словам Ставнийчук, ЦИК до сих пор не имеет и списков политических партий для участия во внеочередных парламентских выборах.

Президент Украины 2 апреля подписал указ о роспуске парламента и назначении на 27 мая досрочных выборов. Поводом для этого стал переход 11 депутатов Верховной Рады из оппозиции в проправительственную коалицию.

Депутаты коалиции сочли указ неконституционным и не подчинились президенту, а 53 парламентария направили представление в Конституционный суд о соответствии указа основному закону Украины.