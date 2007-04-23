Ставнийчук: досрочные выборы в Верховную Раду срываются

14:20, 23 апреля 2007
Политика
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ЦИК не уложилась в определенные законом сроки

СтавнийчукПроведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины, запланированных на 27 мая, срывается, заявила заместитель главы Центральной избирательной комиссии Марина Ставнийчук.

"Не сформированы окружные избирательные комиссии в сроки, установленные законом", - цитируют РИА новости слова Ставнийчук.

По закону, окружные избирательные комиссии должны быть сформированы до 6 апреля.

По словам Ставнийчук, ЦИК до сих пор не имеет и списков политических партий для участия во внеочередных парламентских выборах.

Президент Украины 2 апреля подписал указ о роспуске парламента и назначении на 27 мая досрочных выборов. Поводом для этого стал переход 11 депутатов Верховной Рады из оппозиции в проправительственную коалицию.

Депутаты коалиции сочли указ неконституционным и не подчинились президенту, а 53 парламентария направили представление в Конституционный суд о соответствии указа основному закону Украины. 

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