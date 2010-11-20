Азаров: моя встреча с Путиным показала, что ситуация настроена на решение

Украина надеется, что в ходе переговоров по подготовке договора о свободной торговле между странами СНГ удастся достичь договоренностей о ликвидации изъятий, в частности с Казахстаном и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после заседания Совета глав правительств СНГ.

Он отметил, что некоторые вопросы по поводу изъятий существуют в отношениях Украины с Казахстаном и Россией. В отношениях же с Беларусью спорные вопросы уже решены.

«Я считаю, что дискуссия в этом направлении вошла в конструктивное русло, к примеру, с Беларусью уже никаких изъятий нет. Я считаю, что у нас достаточно оптимальное соглашение.

А с Российской Федерацией и Казахстаном у нас есть вопросы, но сегодня, в частности, в ходе моей встречи с премьер-министром Казахстана удалось найти подходы, которые, на мой взгляд, позволят в ближайшее время уйти от изъятий.

Если говорить о Российской Федерации, то моя сегодняшняя встреча с Владимиром ПУТИНЫМ также говорит о том, что ситуация настроена на решение этого вопроса», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина при подготовке договора о свободной торговле между странами СНГ, как и о свободной торговле со странами Европейского Союза, придерживается принципа минимизации или полного исключения изъятий из режима свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ в расширенном составе принято решение подготовить окончательный вариант договора о свободной торговле между странами СНГ до конца текущего года с тем, чтобы документ можно было подписать весной 2011 года.

Напомним, для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербург прибыл премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. В состав делегации Украины также вошли министр экономики Василий ЦУШКО и заместители министров финансов, образования и науки, здравоохранения, юстиции и аграрной политики.